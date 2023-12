Strahlend präsentiert OB Jörg Lutz am 27. Juli auf „Instagram“ die Zahl 50208 auf einem Rathaus-Balkon in luftiger Höhe. Ende dieses Jahres sind es schon fast 51 000 Einwohner in Lörrach – und hinter der Stadt liegen Höhen und Tiefen, wie Lutz im Jahresmediengespräch erklärt. Insgesamt war es demnach ein „durchwachsenes Arbeitsjahr“. Es sei nicht die Zeit, in der man die Dinge rosarot zeichnen könne. Positives und Negatives lag hinter Lörrach.