Lörracher Jahresrückblick: VHS-Leiter schätzt Einrichtung als bunten Lernort für alle Generationen

Die Nutzung der digitalen Möglichkeiten in der Verwaltung versuchen wir sukzessive auszubauen. So werden die Dozentinnen und Dozenten im nächsten Jahr die Möglichkeit haben, sich über einen internen Zugang auf der VHS-Website selbständig über die organisatorischen Dinge zu informieren. Auch die Datenverwaltung im Büro wird immer digitaler. Dennoch wird es in Lörrach auch weiterhin das Programmheft zum darin Blättern geben – wir Menschen brauchen weiterhin das Haptische und können uns nicht nur auf digitale Medien beschränken. Es braucht die kluge Mischung.

Der demografische Wandel

Zweitens: der demographische Wandel. Deutschland wird in den nächsten Jahren älter werden. Der bisherige Altersschwerpunkt in der VHS liegt in der Altersklasse der 50-65-Jährigen. Was wird sich für die Volkshochschule aufgrund dieser Erkenntnis ändern? Ich finde: nicht viel! Aber ein bisschen schon: Vielleicht müssen wir mehr auf das „Lernen im Alter“ Rücksicht nehmen, zum Beispiel durch eine langsamere Progression im Sprachunterricht. Auch darauf, dass immer mehr das soziale Lernen und der Kontakt zu den Mitmenschen wichtig werden wird.

Und genau hier machen wir den richtigen Schritt in die Zukunft: Ab dem 1. Januar 2024 wird das Seniorenbildungsprogramm PlusPunktZeit der Volkshochschule zugeordnet sein. Für die Ehrenamtlichen und die Besucher von PlusPunktZeit ändert sich nichts, aber die VHS stärkt ihr Profil für zielgerichtete Seniorenangebote enorm und ist dadurch gewappnet für die zukünftige Entwicklung der Alterspyramide.

Die Demokratiebildung

Drittens: die Demokratiebildung. Die ersten beiden genannten Bereiche sind eher organisatorischer Art – die Demokratiebildung hingegen ist eine inhaltliche, pädagogische Aufgabe für die Volkshochschule. Sie ist das, was mir persönlich am meisten Freude bei der Arbeit macht. Und gleichzeitig auch immer wieder herausfordert, frustriert und verzweifeln lässt. Spaß macht es, das

Programm zu entwickeln. Mit Referentinnen, Autoren und Kooperationspartnern an den Inhalten zu überlegen, in der Sache zu diskutieren, nicht immer einer Meinung zu sein und dies dann den Menschen in der Region in einem Vortrag, einem Workshop oder einer anderen Veranstaltung zu präsentieren. In der Hoffnung, dass auch sie sich Gedanken um das jeweilige Thema machen und ebenso streitlustig in den sachlichen Diskurs einsteigen. Nur durch das Ringen um die beste Lösung erhalten wir eben diese. Und oftmals sind das Kompromisse, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Und frustrierend wird es dann für mich, wenn wir nur die Menschen erreichen, die eh schon in diesen demokratischen Prozess involviert sind und gleichzeitig wissen, dass viele Menschen die politische Auseinandersetzung nicht interessiert. Und dann ist es sofort wieder die Herausforderung für mich, neue Menschen für das Streiten um Themen zu begeistern, die sie persönlich betreffen: Die Entscheidungen, die notwendig sind, um den Klimawandel in Grenzen zu halten. Kommunale Themen wie den Wohnraum für Flüchtlinge oder noch vor zwei Jahren die Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Erkrankung. Politik bedeutet: Wie regelt eine Gesellschaft ihr gemeinsames Zusammenleben, damit möglichst viele Menschen in Frieden und Freiheit, in Wohlstand, mit sinnerfüllender Arbeit, in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit (auch mit Bildungsangeboten) und einfach gesagt „glücklich und gesund“ leben können?! Und um diesen richtigen Weg mit den notwendigen Regeln müssen wir streiten.

Vereinigungen, Parteien und Menschen, die genau diesen Weg (den man Demokratie nennt) in Frage stellen, machen mir Sorge. Und darum müssen wir an der Volkshochschule vorleben, dass das Ringen um Argumente für die Sache Spaß macht, auch wenn die Mehrheit manchmal anders denkt als ich selbst, und ich dann zukünftig mit Tempo 30 den Tüllinger Berg hinauf tuckern muss. Das ist mir die Demokratie allemal wert.

Der Lohn der Arbeit

Dies waren die drei Themenbereiche, zu denen ich als VHS-Leiter in Lörrach & Steinen Stellung nehmen sollte. Was ich zum Schluss jedoch noch sagen möchte: So wie für den Künstler der Applaus die eigentliche Gage ist, so ist für mich der Lohn meiner Arbeit das Wissen, dass die Teilnehmenden eines Kurses, eines Seminars oder einer Veranstaltung an der VHS in der Regel mit einem Erfahrungsschatz nach Hause gehen, den sie in ihrem persönlichen Umfeld dann anwenden können. Egal ob das eine neue Sprache ist, ein Geistesblitz während eines Vortrags oder die Beibehaltung der Beweglichkeit durch den Gymnastikkurs – die VHS verhilft zu einem Mehrwert im privaten Umfeld.

Die Organisation des Ganzes macht mich stolz und glücklich – und zu verdanken habe ich es der Stadt Lörrach als Träger der VHS, einigen Kooperationspartnern, den vielen Dozentinnen und Dozenten und meinem Team in der Volkshochschule. Ohne sie wäre alles nichts.

Der Autor

Tom Leischner

ist im Oktober 2022 zum Nachfolger von Axel Ruf als Leiter der VHS in Lörrach gewählt worden. Seit dem Jahr 2012 wirkte Leischer als Leiter der VHS Weil am Rhein, Leischner übernahm zum 1. April dieses Jahres die Lörracher Leitung.

Gesucht

wurde jemand, der die strategische Weiterentwicklung der VHS Lörrach als Einrichtung voran treibt und die personelle sowie fachliche Entwicklung von derzeit fünf städtischen Mitarbeitern sowie bis zu 180 freiberuflich Dozenten übernimmt