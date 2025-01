Lörracher Jugendfußball: Rund 600 Spieler sorgen für kurzweilige Unterhaltung

In der E-Jugend, hier treten die Acht- bis Zehnjährigen gegeneinander an, sah es dann schon ein wenig anders aus. Obwohl auch in dieser Altersklasse gemischte Teams zugelassen sind, waren in insgesamt acht Mannschaften gerade mal zwei Mädchen vertreten. Jeweils zehn Minuten dauerten die spannenden Hallenspiele mit den ambitionierten, aber auch fairen Nachwuchskickern. Gespielt wurde in Fünfer-Teams, inklusive Torwart. Dabei wurde der Ehrgeiz der Jungs auch von der Tribüne aus angeheizt. „Schieß, schieß!“, erschallten von dort die drängenden Rufe, wann immer ein Spieler des favorisierten Teams in Tornähe kam.