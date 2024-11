Lörracher Jungforscher: Julian Kehm gewinnt Hauptpreis beim Bundes-Umwelt-Wettbewerb

Die weiteren Projekte

Weiterhin haben die phaenovum-Schüler Marco Buckel (17), Simon Hurth (17) und Felix Napp (17) (alle Hebel-Gymnasium Lörrach) mit ihrem Thema „Stratosphärenballon zur Analyse der CO2-Konzentration in der Atmosphäre II“ einen Förderpreis von 250 Euro gewonnen. Die phaenovum-Schüler haben mithilfe eines Stratosphärenballons die CO2-Konzentration in Abhängigkeit zur Höhe ermittelt. Das Projekt wurde von Dr. Thilo Glatzel betreut.

Darya Mynko (17, Freie Evangelische Schule Lörrach) kann sich mit ihrem Projekt „Tempolimit 50 vs. 30: Tempo down, Auswirkungen up?“ ebenfalls über einen Förderpreis von 250 Euro freuen. Die Schülerin des phaenovums hat die Effekte der Temporeduktion an der Brombacher Straße in Lörrach bezüglich der Luftqualität, des Lärms, den Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Anwohnerzufriedenheit genauestens analysiert. Sie konnte nach einer Auswertung von 753 546 Messdaten zeigen, dass eine alleinige Temporeduktion nicht automatisch zu einer Verbesserung der Lärm- und Schadstoffwerte führt.

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Jungforscher gewinnt Bundes-Wettbewerb: Julian Kehm belegt ersten Platz

Ida Spanke (16, Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach) hat mit ihrem Projekt „Beton: Wege zu einer besseren Klimabilanz“ einen Anerkennungspreis erhalten. Da Beton ein bedeutender Baustoff und gleichzeitig ein sehr großer Treibhausgas-Produzent ist, hat sich die phaenovum-Schülerin die Aufgabe gestellt Lösungen zu entwickeln, die den Beton-Verbrauch zu minimieren. Beide Projekte wurden von Anne Renate Spanke betreut.