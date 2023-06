Lörracher Jungmusiker Drei Musikvereine, zwei Konzerte und ein Ziel

Intensiv einstudiert

Seit März wurden die Stücke bereits in den einzelnen Jugendensembles und Orchestern einstudiert. Nun trafen die rund 35 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der drei Vereine im Alter von 9 bis 18 Jahre bei einem gemeinsamen Probenwochenende in Hauingen erstmals aufeinander. An zwei Tagen wurde intensiv weiter an den Stücken für die beiden Konzerte am kommenden Wochenende gearbeitet, heißt es in einer Mitteilung.

Die Leitung des Jugendorchesters hat Alexandra Walther vom Musikverein Brombach übernommen. In den Registerproben unterstützten Aktiv-Musikerinnen und -Musiker aller drei Vereine. Für das Programm hat jeder Verein sein Lieblingsstück ausgewählt, der Rest wurde gemeinsam mit dem Brombacher Dirigenten Carl-Philipp Rombach ausgesucht.