Lörracher Kinderbetreuung: Die Stadt will die Kita-Gebühren deutlich erhöhen – die Eltern protestieren

Eltern: „Halbwahrheit“

In der Beschlussvorlage heißt es, dass der kommissarisch neu gegründete Gesamtelternbeirat der städtischen Kitas den geplanten Änderungen „offen und positiv“ gegenüber steht, was Sprecherin Aline Boos im Gespräch mit unserer Zeitung aber zurechtrückt – es handele sich um eine „Halbwahrheit“. Positiv werde der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit bewertet. „Dass die Staffelung so enorm ist, ist eine Last, die Familien tragen müssen.“ Teils müssten künftig mehr als 20 Prozent an Zusatzgebühren gestemmt werden. Dabei habe es erst jüngst eine Erhöhung der Verpflegungskosten gegeben.