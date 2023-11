Lörracher Kinderklinik: BMX-Tik-Tok-Star will Kindern neuen Lebensmut vermitteln

Seit mehr als 20 Jahren tritt Chris Böhm als BMX-Athlet bei internationalen Shows und im Fernsehen auf, gewinnt Wettbewerbe im In- und Ausland. Er ist Spezialist im Flatland-Style: Auf flachem Boden zeigt er rasante Sprünge, Drehungen und akrobatischen Figuren auf dem Rad. Längst ist Böhm, der mit seiner Familie in Lörrach lebt, zum BMX-Star geworden und verdient mit den Shows sein Geld. Außerdem ist er mit BMX-Videos und Produktwerbung auf „sozialen Medien“ unterwegs. Als in der Coronazeit die Shows wegbrachen, begann er, seine Videos auf Tik-Tok einzustellen. Inzwischen habe er 2,7 Millionen Follower, auch viele junge Leute, erzählte er bei der Übergabe der Bikes. Dies mache ihm bei seiner BMX-Therapie den Zugang zu den Kindern leichter: „Die Kids kennen mich schon.“