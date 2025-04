Lörracher Kinderschutzbund: Helfer suchen weitere Helfer – Veränderungen stehen bevor

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Kinderschutzbund sucht Helfer Der Kinderschutzbund erfüllt seit 65 Jahren wichtig Aufgaben. Doch die Personaldecke wird immer knapper.

Der Landesverband wolle, dass der Name des Vereins geändert werden solle. Die Bezeichnung „Deutscher Kinderschutzbund“ sei nicht mehr zeitgemäß. So soll der Name künftig „Der Kinderschutzbund“ lauten, womit das Kürzel „DKB“ erhalten bliebe. Ferner wird ein gleichberechtigtes fünfköpfiges Leitungsgremium angeregt. Für beides muss die Satzung des Ortsverbandes geändert werden. Da diese Änderung nicht, wie vorgeschrieben, auf der Tagesordnung angekündigt war, konnte die Satzung auf der Jahreshauptversammlung nicht beschlossen werden. Es wird also, voraussichtlich im Mai, eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, auf der dann auch das Leitungsgremium gewählt werden kann. Die Vorstandswahlen wurden bis dahin verschoben.

Ausblick: Alle Aktivitäten des vergangenen Jahres sollen fortgesetzt werden.

Auf einen Blick

Deutscher Kinderschutzbund

Ortsverband Lörrach, Schwarzwaldstraße 1, 79539 Lörrach, Telefon: 07621-47250, E-Mail dksb-loerrach@web.de. www.kinderschutzbund-loerrach.de. 77 Mitglieder.