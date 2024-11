Lörracher Kindertagesstätten: Kita-Gebührenanstieg wird von der Politik als notwendig angesehen

Als „überfällig“ bewerte Yvonne Sommer (CDU) die Erhöhung. Damit bleibe man deutlich unter den 20 Prozent Elternanteil. Nun würden mittlere und untere Einkommen noch mehr belastet, sieht sie die Kehrseite des Vorgehens, was sie als „bedauerlich“ beschrieb. Hier sollte Gerechtigkeit hergestellt werden.

Für eine „solidarische Beitragsgerechtigkeit“ sprach sich auch Günter Schlecht (SPD) aus, weshalb die SPD die Einkommensstaffelung bei der Schulkindbetreuung als Vorbild in Lörrach sieht, die in der Stadt akzeptiert werde. Eine gute und gerechte Solidarlösung gemeinsam mit den 18 Kindergartenträgern sei das Ziel. Kritisch sieht auch Schlecht, dass untere und mittlere Einkommen stark belastet werden. In seiner Fraktion werde das Thema noch diskutiert.

Auch Ablehnung

Mit der Zehn-Prozent-Erhöhung könne und müsse man leben. „Doch das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein“, erklärte Jörg Müller (FW). „Vernünftig und nachvollziehbar“ sollten die Erhöhungen sein. Auch die Freien Träger will Müller berücksichtigt sehen. Eugen Neumann (Afd) kritisierte, dass die leistungsbereite Bevölkerungssicht belastet werde, weshalb er den Beschlussvorschlag ebenso wie Birger Bär ablehnte. Die Vorlage sei dünn, er sehe keine Transparenz bei den Zahlen.