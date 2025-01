Abschließend nahm die Pfarrerin wie schon 30 Jahre zuvor ihre Gemeinde in Schefflenz ihre Hörerschaft von Hauingen in ihre Predigt hinein. Schüßler ließ ihre Gemeinde passend zu Jesus und Dreikönige singen: „Wie schön leuchtet der Morgenstern.“

Bisheriges Berufsleben

Am nächsten Tag ging es in den Gesprächsrunden auch um die Stationen im bisherigen Berufsleben der Pfarrerin in Kirchengemeinden von Baden: darunter Leimen bei Heidelberg, Immenstaad am Bodensee und heute Hauingen.

In der letzten Gesprächsrunde ging es um die konkrete Zukunft in Hauingen: „Was soll aus dieser Nikolaus-Kirchengemeinde werden?“ Und am nächsten Morgen war ein Gottesdienst im Gemeindehaus mit Gesprächsrunde zum dreitägigen Ordinationsfest der Pfarrerin. Und gemeinsam entwickelte man eine kurze Andacht mit Liedern, Psalmen und Gebeten.