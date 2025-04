Lörracher Klimabeirat: Der „Impulsgeber“ für den Rat will Prioritäten setzen

Die Unzufriedenheit im Klimabeirat wächst: Etliche Mitglieder empfänden es als ineffektiv, wenn in jeder Sitzung mehrere Themen besprochen werden, zu denen die Beiratsmitglieder dann nur kurz Stellung nehmen könnten, bevor etwas beschlossen wird, beschrieb Beiratsmitglied Christiane Herborn (Runder Tisch Klima) unserer Zeitung das Problem. In der Sitzung des Klimabeirates am Montag schlug sie deshalb ein neues Arbeitskonzept vor, das sie mit fünf Frauen und Männern aus dem Beirat erarbeitet hat: In Zukunft soll es nur ein Schwerpunktthema pro Sitzung geben, das von einer Arbeitsgruppe intensiv vorbereitet wird.