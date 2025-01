Lörracher Klimabewegung: „Grandparents“ setzen sich weiter kräftig fürs Klima ein

Ein halbes Jahrzehnt

Während die Jugendbewegung „Fridays for future“ ein Stück weit im Demokratie-Bündnis „5 vor 12“ aufgegangen ist, kämpfen die „Grandparents for future“ schon seit über einem halben Jahrzehnt für den Schutz des Klimas. In einem halben Jahr werde die Bewegung auch bei den heimischen Politikern wieder vorstellig, wobei FDP und „Linke“ aufgrund fehlender eigener Geschäftsstellen in Lörrach per Post kontaktiert wurden und werden. Denn für Sütterle steht fest: „Ich will als Opa meinen Enkeln sagen können: Ich habe auch immer für das Thema gekämpft.“