Lörracher Klimaneutrlität: Was in Lörrach fürs Klima getan wird – und wo es Grenzen gibt

Entschlossen genug?

Der Blick auf die Stromverbrauch-Entwicklung zeigte für Lörrach zwar über mehrere Jahre eine positive Bilanz. Die Zahlen würden aber zeigen, dass dies für eine Klimaneutralität bis 2040 nicht ausreichen werde, bedauerte eine Zuhörerin. Doch Staub-Abt wollte dies nicht an einem Bereich festmachen, da speziell beim Strom die E-Mobilität oder auch die Digitalisierung für teils höhere Verbräuche sorge. „Eine Gesamtbetrachtung ist wichtig. Wir können schon an unser Ziel herankommen.“ Doch dies sei von vielen Rahmenbedingungen abhängig. Sitterle vermisst hier aber die Entschlossenheit, wie sie in Tübingen an den Tag gelegt werde. „Mir fehlt, bis wann was umgesetzt ist.“

Rolle des Rades

Auf dem richtigen Weg sieht sich die Stadt beim Radverkehr, wobei hier der Anteil des Veloanteils hinter den gesteckten Zielen liegt. Staub-Abt hofft darauf, dass die E-Velos noch Gas geben. Mit dem Ausbau der Radabstellplätze komme die Stadt kaum hinterher. Mehr als 50 Radabstellanlagen mit über 760 Abstellplätzen und 100 in der Velöhalle gebe es schon.

Weitere Aspekte wie der Nahwärmeausbau, das erste klimaneutrale Gewerbegebiet in Holzbauweise auf dem Lauffenmühle-Areal, eine klimaangepasste Innenstadt, die Parkraumbewirtschaftung oder auch die Bedeutung des ÖPNV mit einer ausgebauten Regio-S-Bahn vervollständigten die große Gesamtdarstellung.