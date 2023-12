Lörracher Klimaschutz: Klimafonds-Einsatz entfaltet positive Wirkung – finanziell und ökologisch

Warum Moore wichtig sind

Das Projekt im Pfrunger-Burgweiler Ried zeige die Bedeutung der Förderung auf. Hier wird eine vier Hektar große Weidefläche wieder zurückgeführt in den früheren Zustand als Feuchtgebiet. „Dadurch verbleiben zirka 88 Tonnen CO2 pro Jahr im Boden, die bisher noch in die Atmosphäre entweichen“, heißt es weiter. Da dieses Weideland direkt neben einem intakten Hochmoor liege, lasse sich mit dessen Wiedervernässung auch noch ein zweiter Effekt erreichen. „Bei dem Hochmoor, das nie abgetorft wurde und bei dem über die Jahrtausende viele Tonnen Kohlenstoff im Boden gebunden wurden, wird verhindert, dass die Entwässerungsprozesse an seinem Rand gestoppt werden.“

Das sagt der Experte

Zum Hintergrund: Moore bedecken weltweit nur drei Prozent der Landfläche, binden aber doppelt soviel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder der Erde zusammen. „Wenn wir weiteres Abtorfen und Abfließen von Wasser nicht unterbinden, werden große Mengen an CO2 aus den Moorböden entweichen, was den Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre drastisch erhöht“, wird Christoph Schulz, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler-Ried, zitiert. „Als Gesellschaft müssen wir ein großes Interesse daran haben, dass so viel CO2 wie möglich im Boden bleibt.“

Kurzinfo

Klimafonds Lörrach

ist ein Projekt des Runden Tischs Klima Lörrach und der einzige Klimafonds in Deutschland, der von Bürgern ins Leben gerufen wurde und mit ehrenamtlicher Arbeit am Leben erhalten wird. Der Klimafonds kann dann wirksam sein, wenn Bürger, Unternehmen und Stiftungen spenden.

Die Kontonummer

des Vereins lautet: Klimafonds Lörrach – Sparkasse Lörrach- Rheinfelden – IBAN DE76 6835 0048 0001 1229 44; weitere Infos gibt es unter https://rtk-loerrach.de/klimafonds.