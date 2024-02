Lörracher Konzert: Gitarrist, Pianist und Sänger erschafft Melodien

Warme, markante Stimme

Charlie Cunninghams Musik berührt die Seele. Der britische Gitarrist, Pianist und Sänger führt Gegensätze zusammen und erschafft Melodien, die ebenso melancholisch wie hoffnungsvoll sind, heißt es in der Ankündigung. In Verbindung mit seiner warmen, markanten Stimme entstehe etwas Zeitloses.

Mit mehr als einer halben Milliarde Streams hat er sich zu einem echten Erfolgskünstler entwickelt, der in seinem Heimatland bereits als Headliner in der Queen Elizabeth Hall aufgetreten ist. Immer wieder erfindet sich Cunningham neu, indem er persönliche Erfahrungen musikalisch verarbeitet, heißt es weiter. Er erweitere seine Singer-Songwriter-Wurzeln um Referenzen an Art Rock, Jazz und neoklassische Kompositionen – je nachdem, auf welche Weise er seine Gefühle hörbar machen will.