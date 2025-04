Lörracher Konzert: Musik aus dem Moment heraus

Koryphäe an der Orgel

Um 19.30 Uhr gastiert „eine Koryphäe im Bereich der Orgelimprovisation“ in St. Bonifatius in Lörrach, wie die Veranstalter in einer Ankündigung schreiben: der emeritierte Professor für Improvisation und liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin und sogenannte „Impro-Papst“ Wolfgang Seifen. Er gilt als Meister seines Fachs und wird in seinem Improvisationskonzert in Lörrach eine Zeitreise durch die Stile der Musikgeschichte vom Barock bis zur Symphonik präsentieren, wobei die Musik „aus dem Moment“ heraus entstehen wird. Er wird das Konzert persönlich anmoderieren. Das Besondere an diesem Konzert wird eine Videoübertragung in den Kirchenraum sein, so dass die Besucher nicht nur akustisch, sondern auch optisch die Improvisationskünste von Wolfgang Seifen erleben können. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

„Künstler hautnah“

Im Anschluss an das Konzert gibt es für die Mitglieder der „Freunde der Kirchenmusik“ ein exklusives „Künstler hautnah“-Event, bei dem sie bei einem Apéro im Bonifatiushaus mit Seifen ins Gespräch kommen können. Beitrittserklärungen gibt es in den Flyern der „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius“ sowie im Jahresprogramm Kirchenmusik, das in Kirchen ausliegt, sowie online unter www.kath-kirche-loerrach.de