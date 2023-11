Lörracher Kreistag: AfD-Chef Wolfgang Fuhl sorgt mit Rede für Eklat – Kreisräte gehen

Abrechnung mit der Ampel

Dieser widmete seine Redezeit weniger dem Kreishaushalt, vielmehr rechnete er mit der Wirtschafts-, Sozial- und Flüchtlingspolitik der amtierenden Ampel-Koalition ab. „Für die vielen Wohltaten der Bundesregierung reichen die Steuereinnahmen hinten und vorne nicht“, monierte Fuhl. Die Regierung finanziere lieber das Nichtstun, was er am Beispiel einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie verdeutlichte. Kurzum: Das Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine würde einen Job unattraktiv machen. Weiter machte er sich über die Aufgabe des Wildtierbeauftragten lustig.

In Zukunft unterbinden

Im Ratsrund sorgte Fuhl mit seinen Aussagen für Empörung: „Wir sind hier im Kreistag und nicht am AfD-Stammtisch“, rief Thomas Hengelage (Grüne) in den Saal. Landrätin Marion Dammann ermahnte Fuhl zum eigentlichen Thema zu kommen und sich wieder der Kreispolitik zu widmen. Nach der Rede des AfD-Chefs bedauerte sie, dass das Forum für allgemeinpolitische Reden genutzt werde. Zudem ließ sie die Kritik an der Aufgabe des Wildtierbeauftragen nicht unkommentiert: Hier gehe es um den Schutz der Landwirtschaft und die Zahlungen an diese. „Wir brauchen also das Personal.“