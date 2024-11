Lörracher Kreistag: Schwierige Entscheidungen unter Spardruck im Landkreis

Der Sozialbereich

Einsparungen in Höhe von 76 500 Euro wird es auch im Sozialbereich geben. So werden die Zuschüsse für die fünf Liga-Verbände der freien Wohlfahrtspflege im kommenden Jahr um je 3500 Euro gekürzt. Ausgesetzt wird die Kreisfinanzierung der Besuchsdienste der Fritz-Berger-Stiftung in Höhe von 5000 Euro. Auch am Stromsparcheck für 9000 Euro will sich der Landkreis 2025 nicht beteiligen. Weitere 35 000 Euro werden bei Projektmitteln für Integrationsprojekte eingespart. Und die Frauenberatungsstelle erhält mit 10 000 Euro weniger Zuschuss.