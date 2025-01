Lörracher Kulturleben: Wort-Künstler im Burghof und im Nellie auf der Bühne

Hagen Rether kommt am 21. Februar in den Burghof, Pawel Popolski am 15. Februar. Nellies Poetry Slam steht am Samstag, 22. Februar, 20 Uhr, unter dem Titel „Flinta on stage“. Die Moderation hat Linnea Gehlert. Es treten ausschließlich Flinta-Personen mit Texten an, also Frauen, Lesben, intersexuelle, nichtbinäre, transgender und agender Personen. Der Eintritt beträgt fünf Euro; Platzkartenreservierung sind möglich unter tickets@nellie-nashorn.de.

Nikita Miller Foto: Diana Birk

„Einmal im Nirgendwo“

Der Comedic Storyteller Nikita Miller tritt am Samstag, 22. Februar, 20 Uhr, im Burghof unter dem Titel „Es war einmal im Nirgendwo“ auf. Zum Inhalt: „In der Sowjetunion waren wir die Deutschen, in Deutschland sind wir die Russen.“ Diese Worte seiner Großmutter haben sich in Nikita Millers Gedächtnis eingebrannt wie ein sowjetischer Stempel in einen Deportationsbefehl. Als Nikita in den 90ern vom Gymnasium flog, weil er angeblich „zu russisch“ für Schiller war, ahnte er noch nicht, dass genau diese Zerrissenheit zwischen den Kulturen einmal sein größter Schatz werden würde. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 35 Euro, ermäßigt 25 Euro.