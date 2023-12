Lörracher Kunstausstellung: Imke Kämpf punktet mit kleinen Menschenkörpern

Mit Plexiglasscheiben

Das Werk von Minka Strickstrock aus Lörrach bestand aus drei Plexiglasscheiben, in die per Sandstrahl Begriffe für die Farben „Schwarz, Rot, Gold/Gelb“ der Bundesflagge eingraviert waren – von Pechschwarz bis Löwenzahngelb. Die Schrift war – in der nicht ganz idealen Beleuchtung leider nicht so deutlich – auch als Schatten auf der Wand zu lesen. Das subtile Werk stehe für Transparenz und Vielfalt, ohne die Demokratie nicht möglich sei, sagte Jurymitglied Lucia Hofmaier.