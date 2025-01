Lörracher Lagerhalle-Brand: „Maroni Mann“ bei Neustart überwältigt von Bürger-Anteilnahme

Neuer Schwung

Gleichzeitig setzt er auf den Neustart, womit er finanziell wieder auf eigenen Füßen stehen und damit seine Familie versorgen kann. „Der Anfang ist wichtig, damit ich wieder Schwung bekomme und da bin.“ Gleichzeitig sei es sehr emotional, wieder an bisheriger Stelle in der Innenstadt zu stehen.

Initiatorin: „Es ist Wahnsinn“

Unterstützung dafür hat die Lörracherin Monika Grimmer geleistet, die eine Gofundme-Online-Sammelaktion ins Leben gerufen hat. Die Spenden würden direkt an den „Maroni Mann“ fließen, der sich damit einen neuen Verkaufsstand von einem Schreiner bauen lassen will. „Es ist Wahnsinn, was bisher schon an Spenden gekommen ist“, blickt sie auf 277 Spenden, mit denen 9014 Euro gesammelt wurden. Gleichzeitig will die Lörracherin auch vor Ort möglichst noch um weitere Unterstützung werben.