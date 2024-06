Lörracher Lauf: Kleine Kinder flitzen durch die Innenstadt von Lörrach

Beim Aufwärmprogramm Foto: Marco Fraune

Am großen Tag selbst belohnte das sonnige Wetter das Team für die ersten Mühen. Schon vor dem Start herrschte beste Stimmung am Hebelpark. Am Startpunkt, der je nach Distanz am Marktplatz, dem Drogeriemarkt Müller, dem Chesterplatz oder der Bonifatiuskirche lag, wurden die Läufer mit einem Warm-Up durch Trainer der Kinder-Sport Akademie (Kisa) auf ihren Lauf vorbereitet. Schon war der große Moment gekommen und los ging es mit flinken Schuhen. Angefeuert durch die lauten Rätschen der Narrengilde und lautem Klatschen an der Bande bogen die ersten Läufer in die Turmstraße ab.