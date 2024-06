Lörracher Lauffenmühle: Geschichte und Zukunft begegnen sich auf dem Areal

Die Kunst

Am Ende der Führung gelangten die Teilnehmer wieder in die Eingangshallen, in der eine Installation von Albert Scopin Schöpflin und Arno Dietsche aufgebaut war. Leises und manchmal auch etwas lauteres Vogelgezwitscher klang hier aus gut versteckten Lautsprechern. Die Installation selbst bestand aus hoch aufgeschichteten Holzplatten, die auf Euro-Paletten standen. Daraus ergab sich ein schöner Kontrast, welcher laut Jorg auch gewollt sei, vor allem in Hinsicht auf die geplante Holzbauweise der neuen, alten Gebäude.

Auf der „Bühne“ sang unter anderem die Narrenzunft Lörrach einige Lieder. Foto: Holger Schlicht

Im hinteren Raum der Eingangshalle hingen Bilder von Margarete Kurfeß an den Wänden, die sehr gut zu den Räumlichkeiten passen, zeigen sie doch Szenen aus dem Inneren der Fabrik und den allmählichen Verfall derselben. Im selben Raum standen auch Aufsteller mit Bildern und Lebensgeschichten von ehemaligen Mitarbeiterinnen der Lauffenmühle. Dies kamen so zu Wort und ihre immer noch andauernden Verbundenheit mit der Firma wurde so Ausdruck verliehen.