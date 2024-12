Lörracher Leben: Wie der Markt bewertet wird

Tafelladen erhält Ware

An Heiligabend allerdings, so hat sie festgestellt, werde weniger eingekauft als in den Vorjahren. „Eigentlich war der Feldsalat kurz vor Weihnachten immer Mangelware. Da konnten wir so viel haben, wie wir wollten: Am Ende war alles weg!“ Am vergangenen Dienstag jedoch ging es gemächlicher zu. Und am Holzener Verkaufsstand blieb Nüsslisalat übrig. Gut findet Leser, dass nach Marktende der Tafelladen kommt und die nicht verkaufte Ware mitnimmt.