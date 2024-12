Bevorzugt will Koesler langfristig vermieten. „Das wäre die für mich sinnhafte Lösung. Doch ich hänge nicht am Gelände“, könne er sich auch einen Verkauf vorstellen. In diesem Jahr werde es nichts mehr, setzt Koesler auf das bevorstehende neue Jahr. „Ich habe gute Karten, das 2025 zu vermieten.“