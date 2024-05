Eine in der Region einst ausgestorbene Tierart meldet sich zurück: Dieses Bild unseres Lesers Viktor Krieger zeigt einen Biber mit seinem Jungtier an der Wiese. Die Rückkehr des possierlich wirkenden Nagers freut indes nicht alle: Was aus Sicht des Natur- und Artenschutzes erfreulich ist, kann für den bewirtschaftenden Menschen eine Herausforderung sein. Denn: Wie kein anderes Säugetier ist der Biber in der Lage, sein Lebensumfeld selbst zu gestalten, indem er Gewässer anstaut, reguliert, Dämme baut und dort Gehölze bevorratet, die er im Winter als Nahrung braucht. Wie Michael Kauffmann, Dezernent für den ländlichen Raum im Landratsamt Lörrach, im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, führt dies zu Kollisionen mit den Interessen der Menschen vor Ort. So hat also auch die Rückkehr des Bibers mehr als eine Seite.