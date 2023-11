Lörracher Lokalpolitik: FDP-Chef Mattias Koesler: AfD-Einzug verhindern

Die FDP würde auf jeden Fall am Treffen mit dem Gemeinderat aus Meerane am Wochenende teilnehmen, betonte der Vorsitzende und Gemeinderat Matthias Koesler. Die Lörracher Grünen hatten angekündigt, dass sie an dem Treffen nicht teilnehmen werden, weil dem Meeraner Gemeinderat auch AfD-Politiker angehören. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die Meeraner AfD-Räte ihr Kommen abgesagt haben.