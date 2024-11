Lörracher Lokalpolitik: Warum Ratssitzungen nicht im Internet veröffentlicht werden sollen

Warum in Konstanz?

In Konstanz wird hingegen die Internetübertragung vorgenommen. Die Stadt nehme dies in enger Abstimmung mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI) vor. Mehrere manuell gesteuerte Kameras zeichnen umfassend in Wort und Bild auf. Die Räte und auch die Verwaltungsführungskräfte haben auf unbestimmte Zeit ihre Zustimmung zur Aufzeichnung gegeben, schildert Wache weiter. „Die Vorgabe des LfDI, dass nur Führungskräfte wirksam eine Einverständniserklärung abgeben dürfen, da Mitarbeiter sich unter Druck gesetzt fühlen könnten und so nicht frei in ihrer Entscheidung sind, führt in Konstanz zu einigen Verstimmungen.“ Mitarbeiter würden selbst gerne ihre Arbeit präsentieren und dürften dies nicht. Versage eine Führungskraft das Einverständnis, so übernehme die jeweilige Dezernatsleitung den Sachvortrag. Bürger werden von der Kamera nicht erfasst.

Die Stadt Konstanz stelle die Aufnahmen maximal für sechs Wochen ins Netz – aber nur von Ratssitzungen, da Ausschusssitzungen nicht aufgezeichnet werden. Pro Sitzungsaufzeichnung fallen Kosten für den externen Dienstleiter in Höhe von 1500 Euro an. Die Aufzeichnungen werden laut dem Lörracher Fachbereichsleiter ganz unterschiedlich angenommen. „Die durchschnittliche Klickrate liegt bei unter 100 Klicks.“

Die Bewertung für Lörrach

Unterm Strich sieht die Lörracher Verwaltung eine Aufzeichnung und Übertragung der Ratssitzung unter dem Aspekt der Transparenz positiv. Doch stehe der tatsächliche Nutzen „in keinem angemessenen Verhältnis“ zu den damit verbundenen Kosten für die Technik und die zu beauftragende Firma. Hinzu komme, dass eine grundlegende Umgestaltung der Sitzordnung sowie Umbauten unumgänglich seien. Auch die alte Mikrofonanlage stelle ein Problem dar, womit weitere Kosten anfallen könnten.