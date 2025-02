Lörracher Messerstich-Prozess: Verteidiger fordert Freispruch wegen Notwehr

Das Opfer hatte dem Angeklagten drei Jahre zuvor 50 Euro für Cannabis geliehen, die er am 31. März 2023 zunächst mit verbalen Drohungen und schließlich mit einem Kopfstoß an der Bushaltestelle Grabenstraße in Lörrach „zurückholen“ wollte. Danach zog der Angeklagte das Messer aus der Tasche und stach einmal zu. Die Tat räumte er bereits ein. Die Staatsanwaltschaft unterstellt in der Anklage einen Tötungsvorsatz.

Zum Schluss der Beweisaufnahme wurde eine stattliche Vorstrafenliste des Angeklagten mit 16 Eintragungen, Strafbefehlen und Urteilen des Amtsgerichts Lörrachs verlesen. Darunter waren Bedrohung, gefährliche Körperverletzung, Erpressung, Sachbeschädigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz.