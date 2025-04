Lörracher Mietwohnungsbau: Neue Nordstadt-Wohnungen stoßen auf gewaltiges Interesse

Für „bunte Mischung“

Ihm ist zugleich wichtig, dass auf den aktuell zwei Baufeldern mit neun neuen Gebäuden, 224 Mietwohnungen und zwei großen Wohngemeinschaften von Senioren sowie Flächen für Läden und eine Arztpraxis eine „bunte Mischung“ leben wird. „Das, was gute Nachbarschaft ausmacht, geht nur, wenn es bunt ist. Und wir wollen bunt“, verweist er auf eine Vielfalt an Altersgruppen, Herkünften, Einkommenstaffelungen und Lebenskonzepten. Dies soll auf Flächen von etwa 40 bis fast 200 Quadratmetern erfolgen. Nur eine Ein-Zimmer-Wohnung wird es, die Bandbreite reicht von Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen. Konkret gibt es 80 Wohnungen mit zwei Zimmern, 68 mit drei, 55 mit vier und 20 mit fünf Zimmern. Und diese sind nach aktuellem Stand heiß begehrt, was Nostadt aber keineswegs überrascht: „Die Nachfrage ist riesig, der Wohnungsmarkt ist kollabiert.“

Im Vorwort der aktuellen Wohnbau-Kundenzeitung verweist er zugleich auf die Dimension des Projekts: „Was Lörrachs Wohnraum-Offensive Jahr für Jahr an Zuwachs in der ganzen Stadt anvisiert, das schafft die Wohnbau Lörrach im Jahr 2026 schon ganz allein in der Nordstadt.“