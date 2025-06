Lörracher Müll: Warum es in Lörrach keine Verpackungssteuer geben soll

Der Verwaltungsweg

Diese will den Fokus zunächst auf die Forcierung der Nutzung und des Ausbaus bestehender Mehrwegsysteme richten. Gemeinsam mit der lokalen Gastronomie, dem Handel sowie den Bürgern soll das erfolgen. Aufklärung, gemeinsame Kampagnen und gezielte Fördermaßnahmen werden hier genannt, die zur Erhöhung des Mehrwegverpackungsanteils führen sollen. Ein mehrstufiger Prozess mit Umfrage, Workshops, Kommunikationsmaßnahmen sowie begleitendem Monitoring soll helfen, eine belastbare Datengrundlage zu schaffen und tragfähige Strukturen für eine nachhaltige Verpackungskultur in Lörrach aufzubauen, so die Verwaltung in ihrer Darstellung. In Tübingen werden besteuert: Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck, sofern Speisen und Getränke darin beziehungsweise damit für den unmittelbaren Verzehr an Ort und Stelle oder als mitnehmbares Take-away-Gericht oder To-go-Getränk verkauft werden.

Der Müll sorgt für unterschiedliche Lösungsansätze. Foto: Marco Fraune

Die Grünen-Sicht

Fraktionsübergreifend wurde betont, dass es auch in Lörrach ein Müllproblem gibt. Der Tübinger Weg mit einer Verpackungssteuer solle aber nicht gegangen werden. Kommunen müssten letztlich den Müll wegräumen, erklärte aber Grünen-Fraktionschef Fritz Böhler – womit Kosten für die Allgemeinheit entstünden. „Es gibt Steuern, um zu steuern und zu lenken“, sprach er sich für die Steuer aus – und kritisierte zugleich den Verwaltungsvorschlag: „Wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege.“ Die Verwaltung bringe „Scheinargumente“ vor. Für ihn steht fest: „Sie als Verwaltung wollen es nicht.“ Dass Bürokratie und Personal aufgebaut werde, sei eine „Allerweltsausrede“, weil politisch kein Mut bestehe, zeigte er sich frustriert.