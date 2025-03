Lörracher Museumsverein: Modernisierung und Überarbeitung aller Museums-Abteilungen als Ziel

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Stadtentwicklung Museumsverein kämpft gegen Abriss des Suchard-Areals Der 300 Mitglieder starke Museumsverein Lörrach wehrt sich gegen den möglichen Abriss des historischen Suchard-Areals in Lörrach.

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Exkursionen geplant. Moehring wies unter anderem auf eine Gedenkveranstaltung 80 Jahre nach dem Kriegsende in Lörrach am 24. April hin und deutete an, dass dabei auch einige Tabus abgesprochen werden sollen.

Kassierer Willi Schwaibold konnte für das Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe von knapp 18 000 Euro vermelden, von welchem weitere 16 000 Euro in die Dauerausstellung fließen sollen. Als neue Kassenprüferin wurde Frieder Speck gewählt.

Wohin das Geld fließt

Schließlich gab Museumsleiter Jan Merk Auskunft darüber, wofür das viele Geld des Fördervereins verwendet werden soll. So konnten, unter anderen dank regelmäßiger Mieteinnahmen, neue Werke angeschafft und andere restauriert werden. Zu den Neuanschaffungen gehört beispielsweise ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das die Umgebung beim Grenzacher Hörnli zeigt. Dass der Museumsleiter jüngst als „Jan Markus“ angeschrieben wurde, wertete er als ein deutliches Zeichen für die gute Zusammenarbeit von Museum und Förderverein.