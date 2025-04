Lörracher Musiker: Musikvereine stellen ein gemeinsames Projekt auf die Beine

Denn Ende Mai steigt in Ulm und Neu-Ulm das nur alle sechs Jahre stattfindende Deutsche Musikfest. 450 Vereine aus ganz Deutschland werden dort auftreten, unter anderem eben die Orchestergemeinschaft Lörrach. Der Veranstaltungsort liegt relativ nahe, im Vergleich zu den Städten, wo das Deutsche Musikfest zuletzt stattfand, wie Münster, Chemnitz oder Würzburg. Die Orchestergemeinschaft Lörrach wird in Neu-Ulm ein Platzkonzert geben und außerdem an einem Wertungsspiel in der Kategorie 4 (Oberstufe) teilnehmen.

Konzert in Haagen

Aber natürlich soll das Programm, welches das gemeinsame, aus 50 Musikerinnen und Musikern bestehende Orchester aufführt, auch dem heimischen Publikum zugute kommen. Am kommenden Sonntag, dem 4. Mai, wird die Orchestergemeinschaft ihr rund einstündiges Konzert sinfonischer Blasmusik um 17 Uhr in der Schlossberghalle Haagen aufführen (Einlass ab 16 Uhr, Eintritt frei, Kollekte am Ausgang).