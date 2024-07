Lörracher Nachwuchs: Bis Jahresende wird im „Eli“ mit etwa 2000 Geburten gerechnet

Mehr Geburten

Trotz des allgemeinen Trends rückläufiger Geburtenzahlen zeigt sich die Geburtsklinik im St. Elisabethen-Krankenhaus ein Wachstum bei den Geburten, heißt es weiter. Mit der Geburt von Mustafa liegt die Klinik weiter über den Erwartungen und rechnet bis Jahresende mit etwa 2000 Geburten. „Das Wachstum unterstreicht das Vertrauen, das werdende Eltern in die geburtshilfliche Betreuung der Kliniken des Landkreises Lörrach setzen“, betont Prof. Dr. Tilman Humpl, Ärztlicher Direktor der Kreiskliniken Lörrach und Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin.

Die Kaiserschnitte

„Die mit 30 Prozent sehr niedrig ausfallende Rate an Kaiserschnitten (Sectiorate) steht beispielhaft für die interventionsarme Philosophie unserer Geburtsklinik“, erläutert Chefarzt Bohlmann. Das Team bestehe aus medizinischem Personal mit spezialisierter Ausbildung und umfangreicher Erfahrung in der Versorgung von Mutter und Kind. Der familienzentrierte Ansatz fördere die Einbeziehung der Familie in den Pflegeprozess, wobei die Familie in Entscheidungen miteinbezogen und Ressourcen zur Unterstützung bereitgestellt werden, heißt es weiter.