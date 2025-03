Lörracher Nahverkehrsplanung: Was die Überplanung des Stadtbusverkehrs für Folgen hat

Deutlich mehr als eineinhalb Jahre nach einem ersten Sondierungsworkshop zur Überplanung des Stadtbusverkehrs soll in dieser Woche der Abschlussbericht am Donnerstag im Ausschuss mündlich vorgestellt werden. Konkret geht es um die Neuausschreibung und Linienbündelung der heutigen Stadtbuslinien (7, 8, 9, 17 und der Ortsbuslinie 10) und der bisher durch die SWEG eigenwirtschaftlich betriebenen Linien 3, 6 und 16 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026. Zuletzt hatte der Rat die Stadtwerke im September mit der Detailplanung der bevorzugten Variante 2 beauftragt, was mittlerweile durch das Planungsbüro erfolgt sei, so Stadtwerke-Betriebsleiter Klaus Schallenberger.