Lörracher Nahversorgung: „Lädeli“ schließt – Zukunft am Untereck offen

Die Baugenossenschaft (BG) Lörrach als Vermieter befindet sich aktuell in Gesprächen mit möglichen neuen Mietern für die rund 30 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Wir sind sehr offen, was die Geschäftsidee betrifft“, erklärt die BG-Objektverantwortliche Elisabeth Pfeifer im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein halbes Dutzend Interessierte hätten sich direkt auf eine Immobilien-Anzeige gemeldet. Die Genossenschaft prüfe, was für das Untereck passe – wichtig sei die Beachtung des Wohnumfelds.

Zwar weiß Pfeifer, dass die Nahversorgung mit dem Lädeli ein Stück weit erfolgt und auch die Paketannahmestelle rege genutzt werde, doch auch ein einfaches Büro am Untereck hält sie als Option für möglich. Negativ bewertet wurde hingegen schon ein Dienstleister, der auch abends frequentiert worden wäre. „Das ist ein Wohngebiet.“