Die genaue Umsetzung

Um die Wiese für Fische und Kleinlebewesen durchgängig zu machen, werden oberhalb der Turmringer Brücke Sohlabstürze und Sohlschwellen beseitigt. Zum Höhen- und Gefälleausgleich werden die Querriegel durch fischdurchlässige Stein-Lenkriegel unterschiedlicher Formen ersetzt. Zusätzlich werden wechselseitig angeordnete Stein-, Kies- und Holzbuhnen zur Strömungslenkung in den Fluss eingebaut. Diese Gewässereinbauten erzeugen im Mittelwasserbett eine Pendelwirkung und fördern dadurch Strömungsvielfalt. So entstehen neben einem in Trockenzeiten wichtigen Niedrigwassergerinne auch tiefe Bereiche und überströmte Kiesflächen, in denen die Fische laichen können, heißt es in der Mitteilung.