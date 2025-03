Lörracher Neukonzeption: Wie die Verkehrsregelung in Tumringen sicherer werden soll

Hohes Verkehrsaufkommen

Rund um die Wiesebrücke in Tumringen gibt es ein hohes Verkehrsaufkommen. Der Wiese-Radweg verläuft unter der Brücke hindurch in direkter Nachbarschaft zu einer Seniorenresidenz und einem Wohnheim für bewegungseingeschränkte Menschen. Auch Autos befuhren den Streckenabschnitt südlich der Brücke: Der Weg „An der Wiese“ ist einerseits die Zufahrt für Privatparkplätze einiger ansässiger Unternehmen im Berner Weg. Andererseits wurden die Seitenbereiche des Wegs von einigen Kraftfahrzeugen als Parkfläche genutzt. Beim Ein- und Ausparken sowie beim Öffnen der Türen kam es dadurch zu Konflikten mit Radfahrern und Fußgängern. So lauteten die Berichte im Stadtteilgespräch Tumringen im September, erinnert die Stadt.

Autoverkehr eingeschränkt

Um diesen Wegabschnitt sicherer zu gestalten, passte die Stadtverwaltung an dieser Stelle die Verkehrsregelung an. Der Autoverkehr wurde eingeschränkt. Neu dürfen dort keine Kraftfahrzeuge mehr einfahren. Ausgenommen davon sind die Anlieger der privaten Stellplätze entlang des Wegs „An der Wiese“ (Liegenschaften Berner Weg 7 bis 25). Andere Passanten und Besucher der übrigen ansässigen Dienstleister, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, den öffentlichen Parkplatz an der Freiburger Straße zu nutzen.