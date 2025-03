Lörracher ÖPNV-Infrastruktur: Welche Bushaltestellen in diesem Jahr barrierefrei werden sollen

Von insgesamt 110 Bushaltestellen mit in der Regel zwei Bussteigen sind bislang nur zwölf Haltestellen ganz oder teilweise barrierefrei ausgebaut. Diese Zahl soll aber steigen, wie Tiefbau-Fachbereichsleiter Klaus Dullisch in einer Beschlussvorlage für die am Dienstag tagenden Ortschaftsräte und den am Donnerstag beratenden Ausschuss für Umwelt und Technik zur Kenntnis mitteilt. Konkret steht der Umbau von drei Haltestellen in diesem Jahr an: Karl-Herbster-Platz, Haagen-Zentrum und Stetten Grenze. Während die ersten beiden die Top-Platzierungen auf der Prioritätenliste einnehmen, handelt es sich bei letzterem um eine Einbindung in das Gesamtprojekt Am Zoll Lörrach Riehen. Im vergangenen Jahr wurden bereits die Haltestellen Haagen-Sportplatz in Richtung Hauingen sowie die Haltestellen Am Hebelpark und Senigallia-Platz barrierefrei umgebaut.