Lörracher ÖPNV: Mehr Fahrgäste steigen in Ortsbus und ins Anrufsammeltaxi ein

Der Ortsbus

Ebenfalls steigende Zahlen gibt es bei der Ortsbuslinie 10, die ihre Aufgabe als innerörtliche Ergänzung zu den Linienbussen in Brombach, Haagen und Hauingen erfülle. Mehr als 4900 Mitfahrer wurden im vergangenen Jahr mit dem Ortsbus 10 befördert, „davon über 350 Fahrten mit in ihrer Mobilität eingeschränkten Fahrgästen“, schildern die Stadtwerke. Dies bedeutet insgesamt im Vergleich zum Jahr 2023 einen Anstieg von mehr als 1000 Fahrgästen. „Dies zeigt den sehr hohen Wert des Ortsbusses für eine Teilhabe aller Personengruppen am öffentlichen Leben“, betont Stadtwerke-Betriebsleiter Klaus Schallenberger.

Verschmierte Haltestellen

Deutlich weniger positiv stimmt der Blick auf manche Bushaltestelle. Verschmutzungen wie Aufkleber und kleine Schmierereien würden weiterhin von einem Mitarbeiter der Stadtwerke entfernt. „Allerdings passiert es häufig, dass am Freitag entfernte Aufkleber/Schmierereien am folgenden Montag wieder neu angebracht wurden.“ Dies sei leider ein gesellschaftliches Problem in Städten. Großflächige Verschmutzungen an den Fahrgastunterständen werden laut Schallenberger weiterhin innerhalb kürzester Zeit von einer beauftragten Firma entfernt. „In akuten Fällen und bei den städtischen Fahrgastunterständen hilft auch der Werkhof und ansonsten eine externe Reinigungsfirma aus.“