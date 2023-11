Die Lörracher Parkhäuser füllen sich in der Adventszeit zusehends. Am vergangenen Samstag waren diese teils komplett voll, berichtet die Stadtspitze am Mittwoch anlässlich der anstehenden Änderungen beim Ticket4Lö. Dieses Vier-Fahrten-Ticket kostet mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 1,25 Euro statt einen Euro pro Fahrt. „Das ist noch ein sehr attraktiver Preis“, unterstrich OB Jörg Lutz beim Pressetermin. Die alten Tickets bleiben noch ein Jahr gültig.