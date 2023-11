Die Stadt Lörrach könne bei dem Thema nichts machen, es falle in die Zuständigkeit des Landratsamts, RVL-Daten würden eingepflegt. Doch beauftragte private Unternehmen „kommen nicht in die Pötte“, so Lutz. Mittlerweile laufen zumindest die DFI-Anlagen am Zentralen Omnibus-Bahnhof und am Bahnhof Brombach/Hauingen fehlerlos. Die Anlage am Bahnhof Stetten/Basler Straße werde in Kürze in Betrieb genommen.