Lörracher ÖPNV: Rat votiert für barrierefreie Bushaltestellen in der Stadt

In der Stadt Lörrach sind längst nicht alle Bushaltestellen barrierefrei – trotz einer gesetzlichen Verpflichtung, wie Christa Rufer (SPD) im Gemeinderat kritisierte. Ihr Fraktionsantrag, das zu ändern, fand am Donnerstagabend eine Mehrheit. Noch sind an den meisten Bushaltestellen die Bordsteine genauso hoch wie überall an der Straße, schildert die SPD im Antrag. Die Busfahrpläne seien in einem Rahmen aufgehängt und könnten nur im Stehen gelesen werden. „Teilweise sind die Gehsteige an der Haltestelle so schmal, dass Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren oder Mütter und Väter mit Kinderwagen sich kaum drehen können“, heißt es weiter.