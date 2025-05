Lörracher Parkschwimmbad-Start: OB stimmt auf Freibad-Saison der „Konsolidierung“ ein

Der Einzeleintritt kostet zukünftig 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Zudem können Erwachsene ab 17.30 Uhr eine Feierabendkarte für 4,50 Euro erwerben. Der Eintritt für das Frühschwimmen sei nur mit Jahreskarte, Saisonkarte oder Dutzendkarte möglich, heißt es weiter.

Wo gibt es Tickets?

„Tagestickets für das Frühschwimmen können nicht an der Kasse erworben werden“, führt die Verwaltung aus. Grundsätzlich gilt , dass alle Tickets vor Ort im Parkschwimmbad gekauft werden können. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, Einzeleintritte über das Online-Ticketsystem zu buchen.

Der Vorverkauf

Ein aktueller Hinweis der Stadtwerke: Vom 17. Mai bis voraussichtlich 14. September ist das Parkschwimmbad in der Sommersaison geöffnet. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Bereits am 15. und 16. Mai können in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr Karten im Vorverkauf erworben werden. Ebenso können an diesen beiden Vorverkaufstagen auch Spinde angemietet werden.

Wann ist geöffnet?

Die neuen Öffnungszeiten sind

an allen Tagen vom 17. Mai bis 24. August von 10 bis 20 Uhr; vom 25. August bis 14. September an allen Tagen von 10 bis 19 Uhr

zusätzlich mittwochs für Frühschwimmer vom 17. Mai bis 30. Juli jeweils von 6.30 Uhr bis 8 Uhr

Das sagt der OB dazu

Oberbürgermeister Jörg Lutz setzt auf die Neuregelungen in der Badeordnung. Gleichzeitig werde bewertet, ob sich diese auch bewähren. Falls Korrekturen erforderlich seien, dann könnten Änderungen schnell umgesetzt werden.

Obwohl Lutz um den Wunsch weiß, weitere Attraktivitätssteigerungen vorzunehmen, warb er angesichts der zurückliegenden Saison um Geduld. „Die Badesaison ist eine Saison der Konsolidierung.“ Attraktivitätssteigerungen würden weiter geprüft.

Die politische Bewertung

Ziel sei, dass die Badegäste sicher und entspannt im Parkschwimmbad sein können, erklärte Elisabeth Weiß-Sinn im Rat. Die Grünen seien für klare Regeln, würden nun genau hinschauen und prüfen. Begrüßt werde, dass die Stammgäste nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Gleichzeitig erinnerten die Grünen an ihren Antrag, für Attraktivitätssteigerungen im Bad zu sorgen. Noch ausstehend seien die Regelungen für den Schwimmunterricht im Hallenbad, so Fritz Böhler (Grüne). „Die Schulen können das Problem nicht lösen.“

Bernhard Escher (CDU) sieht die Schulen hingegen in der Pflicht. Die Stadt sei gefragt, Probleme für 50 000 Einwohner zu lösen. Wichtig ist Escher, dass die Bäderbediensteten eine 100-prozentige Unterstützung erfahren. „Wir haben Hausrecht und üben Hausrecht aus.“

Als „politisches Statement der Bevölkerung gegenüber, das man bereit ist, was zu verändern“, bezeichnete Thomas Böhringer (SPD) die Neuregelungen. Gut sei, dass diese mit Beteiligung der Stammgäste erfolgt sei. Gleichzeitig handele es sich nun um einen „Prozess des Erprobens und Ausprobierens“. Bei der Tariferhöhung wäre seiner Ansicht nach auch eine jährliche Erhöhung ohne größere Sprünge eine Option.

Bauchschmerzen angesichts der neuen Regelungen hat Matthias Lindemer (Freie Wähler) – „doch die Saison zwingt uns zum Handeln.“ Die Zustimmung zur Tariferhöhung falle ihm schwer, doch auch die Freien Wähler stimmten zu.

Volle Unterstützung zum neuen Regelwerk signalisierte Sabine Schuhmacher (FDP-Piraten), die aber noch ein eventuelles Alkoholverbot im Bad im Blick hat.