Lörracher Phaenovum: Deutsche Meistern der Physik kommen aus Lörrach

Beim Bundeswettbewerb traten 33 Teams an, die sich zuvor in den Regional- und Online-Wettbewerben qualifiziert hatten. Das Phaenovum qualifizierte sich mit zwei Teams für diesen Wettbewerb und konnte sich in den Matches mit herausragenden experimentellen Aufbauten und überzeugenden Theorien behaupten.

Zum dritten Mal in Folge

Besonders beeindruckend war, dass Maxim Rasch (HTG) und Benedikt Baum (HTG) mit identischer Punktzahl jeweils den besten Vortrag hielten, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusammen mit Johann Hoffmann (HTG) bildeten sie das Team „impærium“. Sie qualifizierten sich als Beste der Vorrunde am Samstag für das Finale der besten drei Teams am Sonntag. Dort opponierten sie die Forschungsergebnisse einer Berliner Forschungsgruppe zum Thema „Wirtz-Pumpe“ und stellten selbst ihre Untersuchungen eines Magnetpendels vor. Mit deutlichem Abstand setzten sie sich gegen die Teams aus Berlin und Bayreuth durch und dürfen sich nun Deutscher Physikmeister nennen. Das Phaenovum verteidigt somit diesen Titel nach 2023 und 2024 zum dritten Mal in Folge.