Der zweite Platz ging an Fabian Kaiser und Maximilian Bauer mit ihrem Klimawandel-Schnägg. Ebenfalls auf dem Podest landeten Annalena Funk und Sebastian Richardon: Das Motiv der beiden zeigt das von den Lörracher Fasnachtsymboltieren gestützte Rathaus, den „Langen Egon“, wie es in Anlehnung an den früheren Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt genannt wird.