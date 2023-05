Lörracher Planung Reicht der Platz im Rathaus aus?

Das sagen OB um BMin

„Die Zeit ist vorbei, als jeder seinen festen Arbeitsplatz hatte“, weiß auch Oberbürgermeister Jörg Lutz um deutlich mehr Homeoffice & Co. Gleichzeitig spüre er, dass junge Mitarbeiter andere Erwartungen an einen Arbeitsplatz haben. „Der Weg ist der richtige, auch wenn man nicht jeden zufrieden stellen kann.“ Doch es werde durch diese Arbeitsplatzteilung Platz gespart. So könne die Verwaltung im angestammten Rathaus bleiben – auch ohne anzubauen. Wobei auch das bisherige Kreiskrankenhaus noch unter die Lupe genommen wird.