Lörracher Polizei sucht Zeugen: Seniorin angerempelt und beklaut

Das ist passiert

Die Seniorin befand sich zu Fuß in der Grabenstraße und lief in Richtung Spitalstraße, als sie von hinten von dem unbekannten Mann angerempelt wurde. Bei einer sofortigen Überprüfung ihrer Tragetasche bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Sie rief dem unbekannten Mann, welcher noch in Begleitung zweier weiterer unbekannter Männer war, hinterher und verfolgte diese über die Spitalstraße bis zum Marktplatz, wo sie diese aus den Augen verlor. Während der Verfolgung ließ der unbekannte Mann, welcher die Seniorin zuvor anrempelte, die Geldbörse der Seniorin auf den Boden fallen. Aus der Geldbörse fehlte das Bargeld.

So sieht der Täter aus

Der unbekannte Mann war über 1,80 Meter groß, hatte schwarze, wellige Haare, trug eine dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Winterjacke. Einer der unbekannten Begleiter war etwa 1,70 Meter groß und trug eine braune Strickmütze mit einem hellen Bommel. Über den zweiten unbekannten Begleiter konnte die Senioren keine großen Angaben machen, außer dass dieser dunkel gekleidet war.