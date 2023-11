Über ein auf der A 98-Fahrbahn liegendes Taxischild ist am Montag gegen 8 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer gefahren. Durch das Überfahren wurde am Wagen der vordere rechte Reifen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich von der Anschlussstelle Lörrach-Mitte kommend in Richtung Binzen in Höhe der Stützmauer.