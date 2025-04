In einer Obdachlosenunterkunft an der Schlichtergasse in Hauingen hat es am Dienstag gegen 12.15 Uhr gebrannt. Der Wohnungsbrand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der in der Ein-Zimmer-Wohnung lebende Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend, heißt es im Polizeibericht von Donnerstagmorgen.